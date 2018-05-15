СБУ предупредила, что в Донецк прибудет новая банда "Вагнера"

Спецслужбы РФ продолжают использовать наемников частной военной компании "Вагнера" для эскалации боевых действий на востоке Украины. По информации СБУ, в ближайшие дни во временно оккупированный Донецк прибудут около ста боевиков из состава ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР", о чем сообщает СБУ на своей странице в Facebook.

Очередным бесспорным доказательством преступной деятельности ЧВК "Вагнера" в Украине, которое будет приобщено к материалам уголовного дела, является признание самых наемников, которые в деталях подтверждают информацию СБУ.

Отметим, почти год спустя СБ Украины начала информирование общественности о результатах расследования Службой террористической деятельности наемников российских спецслужб из состава так называемой ЧВК "Вагнера" на Донбассе.

Председатель СБУ Василий Грицак отмечал, что "правда о преступлениях РФ в Украине и мире – это ужас для высших политических и военных руководителей России, ведь скамья подсудимых нового Нюрнбергского трибунала становится для них все ближе, а паранойя и ночные кошмары все учащаются".

"За это время Служба провела несколько специальных брифингов, где последовательно доказывала с конкретными фактами, датами, цифрами и фамилиями кровавый путь "вагнеровцев" в Украине, от Луганского аэропорта в июне-августе 2014 до боев под Дебальцево в январе-феврале 2015", – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МИД России признали, что россияне принимают участие в боях в Сирии и некоторые из них были убиты и ранены в результате недавних столкновений.

Речь шла о наемниках ЧВК "Вагнера", которые погибли в бою с американской армией в феврале 2018 года.

Как сообщалось, эксперты уверены, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть, преследуя свои цели.