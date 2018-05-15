СБУ предупредила, что в Донецк прибудет новая банда "Вагнера"
Доказательства CБУ по военным преступлениям наемников ЧВК "Вагнер" подтверждают сами боевики
Спецслужбы РФ продолжают использовать наемников частной военной компании "Вагнера" для эскалации боевых действий на востоке Украины. По информации СБУ, в ближайшие дни во временно оккупированный Донецк прибудут около ста боевиков из состава ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР", о чем сообщает СБУ на своей странице в Facebook.
Очередным бесспорным доказательством преступной деятельности ЧВК "Вагнера" в Украине, которое будет приобщено к материалам уголовного дела, является признание самых наемников, которые в деталях подтверждают информацию СБУ.
Отметим, почти год спустя СБ Украины начала информирование общественности о результатах расследования Службой террористической деятельности наемников российских спецслужб из состава так называемой ЧВК "Вагнера" на Донбассе.
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Председатель СБУ Василий Грицак отмечал, что "правда о преступлениях РФ в Украине и мире – это ужас для высших политических и военных руководителей России, ведь скамья подсудимых нового Нюрнбергского трибунала становится для них все ближе, а паранойя и ночные кошмары все учащаются".
"За это время Служба провела несколько специальных брифингов, где последовательно доказывала с конкретными фактами, датами, цифрами и фамилиями кровавый путь "вагнеровцев" в Украине, от Луганского аэропорта в июне-августе 2014 до боев под Дебальцево в январе-феврале 2015", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в МИД России признали, что россияне принимают участие в боях в Сирии и некоторые из них были убиты и ранены в результате недавних столкновений.
Речь шла о наемниках ЧВК "Вагнера", которые погибли в бою с американской армией в феврале 2018 года.
Как сообщалось, эксперты уверены, что президент РФ Владимир Путин знал о возможных последствиях атаки на позиции с американскими военными, но умышленно послал наемников на смерть, преследуя свои цели.
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