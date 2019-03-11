СБУ проведет антитеррористические мероприятия в Мариуполе
Граждан просят на высовываться
СБУ проведет 13-14 марта комплекс превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в городе Мариуполь Донецкой области.
В связи с этим Командование объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, граждан просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее).
Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированные Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, отмечается в сообщении.
Командование также напоминает, что согласно требованиям пункта 8 постановления Кабмина от 18.02.2016 г. № 92, принято решение об установлении уровня террористической угрозы "КРАСНЫЙ" в Донецкой и Луганской областях, АР Крым.
Как сообщалось, в Мариуполь на днях прибыла колонна с гуманитарной помощью.
Также сообщалось опрорыве коллектора возле городской свалки в Маруиполе.
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