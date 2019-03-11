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СБУ проведет антитеррористические мероприятия в Мариуполе

Сегодня, 14:13

Граждан просят на высовываться

СБУ проведет антитеррористические мероприятия в Мариуполе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/64f/08e/5c864f08e22a0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/64f/08e/5c864f08e22a0.jpg Донбасс Граждан просят на высовываться

СБУ проведет 13-14 марта комплекс превентивных мер по противодействию террористическим и диверсионным угрозам в городе Мариуполь Донецкой области.

В связи с этим Командование объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и тому подобное. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, граждан просят обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и прочее).

Все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированные Командующим объединенных сил генерал-лейтенантом Сергеем Наевым, отмечается в сообщении.

Командование также напоминает, что согласно требованиям пункта 8 постановления Кабмина от 18.02.2016 г. № 92, принято решение об установлении уровня террористической угрозы "КРАСНЫЙ" в Донецкой и Луганской областях, АР Крым.

Как сообщалось, в Мариуполь на днях прибыла колонна с гуманитарной помощью.

Также сообщалось опрорыве коллектора возле городской свалки в Маруиполе.

 

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Тег СБУ, Мариуполь, терроризм

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