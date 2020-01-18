СБУ рассказала, как Россия дает деньги боевикам "ЛНР"

/ Фото: СБУ

В то время как Соединенные Штаты могут признать Россию спонсором терроризма, Служба безопасности Украины задокументировала механизм скрытого финансирования правительственными и неправительственными структурами Российской Федерации фейковых органов власти на временно оккупированной территории Донбасса. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что во избежание санкций в отношении банковского сектора, РФ создала на собственной территории и во временно оккупированных районах Донбасса специальные финансовые учреждения. С 2014 года, после введения в "ЛНР" территории рублевой зоны, с их помощью Россия ввела механизм финансирования аппарата оккупационных органов власти", – говорится в сообщении.

Как отмечается, СБУ длительное время документировала, что для сокрытия прямой финансовой поддержки фейковых учреждений на захваченной территории Луганской области РФ привлекла к схеме финансирования банковское учреждение Южной Осетии, через которое средства из России попадают в так называемый "государственный банк ЛНР". Затем деньги распределяются самозваным "министерством финансов ЛНР" для содержания оккупационных органам власти и силовога блока непризнанной республики. В частности, незаконных вооруженных формирования "МГБ", "МВД", "народной милиции".

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"По данным украинской спецслужбы, ежегодный объем финансирования РФ псевдогосударственными образования на временно оккупированной территории Луганской области превышает 30млрд российских рублей. Это сумма, которая составляет более двух третей от общих потребностей "бюджета" псевдореспублики", - говорится в сообщении.

Служба безопасности задокументировала, что на временно оккупированной территории ключевую роль в системе финансирования псевдореспубликы и ее незаконных вооруженных формирований играют так называемые "министр финансов" и директор "госбанка ЛНР". Указанные лица занимают руководящие должности в оккупационной администрации еще с 2014 года. Они поддерживают постоянные контакты с кураторами от правительственных структур РФ, систематически выезжают в Москву для согласования вопросов выделения "ассигнований" на функционирование так называемой "ЛНР" и распределения средств.

"Сейчас псевдочиновникам объявлено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя, захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины. Они объявлены в розыск. В ближайшее время обвинительные акты в отношении правонарушителей будут направлены в суд для заочного осуждения", - говорится в сообщении.

Напомним, в Международном суде в Гааге начали рассматривать по сути иск Украины против России за финансирование терроризма.

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