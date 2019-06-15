СБУ разоблачила подпольный канал продажи топлива на Донбассе

Подземный трубопровод для перекачки топлива уже демонтировали

Сотрудники СБУ разоблачили незаконную переправку горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ на странице в Facebook.

Установлено, что на участке государственной границы в районе одного из поселков Новопсковского района Луганской области проложили подземный трубопровод для перекачки дизельного топлива. Трубопровод выходил во двор частного дома. Оттуда злоумышленники транспортировали продукцию на территорию бывшего госпредприятия, где находились емкости для хранения материалов.

Правонарушители заключали фиктивные договоры с предприятиями и продавали топливо фермерским хозяйствам в Луганской области.

По предварительной информации, к этому причастны основатели одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое занимается продажей.

Во время расследования правоохранители нашли оборудование для перекачки горюче-смазочных материалов, цистерну емкостью 24 кубических метра и 15 000 литров дизтоплива в остатке.

По предварительной оценке, стоимость изъятого товара и оборудования составляет около полумиллиона гривен.

Незаконный трубопровод демонтировали. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров). Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к преступлению.

Напомним, ранее в СБУ раскрыли детали о заказчике теракта в Запорожье. Как ранее сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины пресекли мощный террористический акт в одном из густонаселенных мест в центре Запорожья.

Кроме этого, СБУ разоблачила схему вывода в оффшор более 436 млн грн.

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