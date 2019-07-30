СБУ разоблачила схему финансирования боевиков на Донбассе: создали фирму-двойника

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему финансирования боевиков террористической организации "ЛНРЦ. Об этом пишет пресс-служба СБУ.
По данной информации, на оккупированной территории Луганской области боевики зарегистрировали "предприятие-двойника" на базе целостного имущественного комплекса завода железнодорожного машиностроения.
Изготовленную продукцию злоумышленники незаконно вывозили в Россию через временно неконтролируемый участок государственной границы. Из полученных доходов представители фирмы-двойника платили "налоги" в бюджет так называемой "ЛНР".
В рамках открытого уголовного производства руководителям предприятия уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.
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По материалам СБУ в отношении российских контрагентов захваченного террористами машиностроительного предприятия применены специальные санкции и ограничительные меры решением Совета национальной безопасности и обороны.
Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку на финансировании террористической организации "ДНР". Для обеспечения беспрепятственной работы АЗС злоумышленники осуществили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории.
Кроме этого, ранее СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине .
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