Из полученных денег злоумышленники платили "налоги" в "ЛНР"

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СБУ разоблачила схему финансирования боевиков на Донбассе: создали фирму-двойника https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%91%D0%A3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%91%D0%A3 2019-07-30T10:42:00+03:00 Донбасс Из полученных денег злоумышленники платили "налоги" в "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили схему финансирования боевиков террористической организации "ЛНРЦ. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

По данной информации, на оккупированной территории Луганской области боевики зарегистрировали "предприятие-двойника" на базе целостного имущественного комплекса завода железнодорожного машиностроения.

Изготовленную продукцию злоумышленники незаконно вывозили в Россию через временно неконтролируемый участок государственной границы. Из полученных доходов представители фирмы-двойника платили "налоги" в бюджет так называемой "ЛНР".

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В рамках открытого уголовного производства руководителям предприятия уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины.

По материалам СБУ в отношении российских контрагентов захваченного террористами машиностроительного предприятия применены специальные санкции и ограничительные меры решением Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили организованную группировку на финансировании террористической организации "ДНР". Для обеспечения беспрепятственной работы АЗС злоумышленники осуществили двойную регистрацию подконтрольных предприятий в государственных органах Украины и на временно оккупированной территории.

Кроме этого, ранее СБУ раскрыла схему легализации боевиков "Л/ДНР" в Украине .

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