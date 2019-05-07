СБУ разоблачила в Вооруженных силах командира-взяточника

Военный вымогал у подчиненного деньги за непривлечение к ответственности

СБУ разоблачила в Вооруженных силах командира-взяточника. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил на Донбассе, задержали на получении взятки командира подразделения одной из бригад Вооруженных сил.

Как сообщили в пресс-центре спецслужбы, оперативники зафиксировали факт вымогательства командиром у подчиненного 5500 гривен за непривлечение к дисциплинарной и материальной ответственности за якобы утерянное имущество.

Злоумышленника задержали на территории воинской части после передачи ему требуемой суммы. Фигуранту сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Также идут следственные действия по привлечению к ответственности других лиц, возможно причастных к подобной деятельности. Операцию по разоблачению взяточника СБУ проводила совместно с военной прокуратурой и полицией.

Как сообщалось, СБУ поймала на взятке юриста Полтавской райадминистрации. Также мы сообщали, что в Киеве правоохранители разоблачили подполковника полиции, который регулярно получал взятки за разрешения на покупку и ношения оружия.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как сотрудники СБУ пресекли подготовку теракта на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины, который планировали спецслужбы России.

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