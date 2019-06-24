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СБУ разоблачила схему нелегальной поставки продуктов в ОРДЛО на миллионы гривен

24 июня, 13:58

Дельцы нанесли миллионный ущерб государственному бюджету

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили незаконную поставку продуктов питания на территории оккупированного Донбасса.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, оперативники спецслужбы установили, что на протяжении 2017 года два отечественных коммерческих предприятия должны были экспортировать продукты на адрес иностранной компании транзитом через территорию РФ. Вместо этого коммерсанты осуществляли незаконные поставки продуктов на временно оккупированные территории.

Общая стоимость поставленных товаров составила более 500 миллионов гривен. После пересечения украино-российской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправных схем на территории ОРДЛО.

По итогам следственных действий, проведенных в рамках уголовного производства, только по одному из контрактов якобы в одну из африканских стран было подтверждено экспертизой нанесение ущерба государственному бюджету в размере около восьми миллионов гривен.

Следователи СБУ объявили подозрение троим фигурантам уголовного производства. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Тег СБУ, Донбасс, оккупанты, ОРДЛО

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