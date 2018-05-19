Наемники ЧВК "Вагнера" на Донбассе: СБУ опубликовала перехват разговоров

Служба безопасности Украины опубликовала очередные доказательства участия наемников частной военной компании "Вагнера" в боях на Донбассе – спецслужба выложила перехваченный разговор боевиков, который состоялся во время штурма Дебальцево.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, перехват разговора был проведен 21 февраля 2015 года, когда кадровые подразделения Вооруженных сил РФ и террористы штурмовали украинский город.

"Задокументировано, что в самый разгар боев главарь "вагнеровцев" гражданин РФ, бывший офицер спецназа Главного управления Генштаба ВС РФ Дмитрий Уткин (личный номер М-0209) дает команду своему подчиненному – гражданину РФ Сергею Ковалеву, (личный номер М-0274), срочно эвакуировать уничтоженные силами АТО под Дебальцево современные образцы российской боевой техники", – говорится в сообщении.

При этом в спецслужбе подчеркнули, что речь идет о современных бронированных разведывательно-дозорных машинах КамАЗ-43269 "Дозор", которых нет на вооружении ни одной страны мира, кроме России, а потому "сама возможность ее захвата украинскими войсками вызывает панику у Уткина-Вагнера и волнует больше, чем судьба брошенных на произвол раненых и убитых российских наемников".

Оперативники выяснили, что срочная эвакуация "Дозоров" проводилась взводом технического обеспечения ЧВК "Вагнер", который возглавлял гражданин РФ, бывший военный спецназа Алексей Бородий (личный номер М-1009). Во время боев за Дебальцево он был ранен и эвакуирован в Россию.

"Показательно, что 19 июня 2014 года Бородий был осужден судебной коллегией по статье "мошенничество" на четыре года тюрьмы со штрафом в 200 тысяч рублей, но вместо отбытия наказания был направлен спецслужбами РФ на Донбасс, как наемник Вагнера", – подчеркнули в спецслужбе.

Напомним, ранее в СБУ заявили о переброске наемников "Вагнера" на Донбасс. По данным спецслужбы, во временно оккупированный Донецк прибудут около ста боевиков из состава ЧВК "Вагнер" для поддержки террористической группировки "ДНР".

Также мы писали о расследовании СБУ, которая выявила украинцев, поступивших на службу к "Вагнеру", которые принимали участие в боях на территории Сирии. В спецслужбе выяснили, что в рядах ЧВК создали подразделение "Карпаты": в нее входит только несколько бывших профессиональных военных ВС РФ, и до 10 граждан РФ, занимающих командные должности. Остальной личный состав, около 40 человек, – это украинские наемники, которые сначала воевали за интересы Российской Федерации на Донбассе, а потом поехали зарабатывать на войне в Сирии.