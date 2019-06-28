СБУ заблокировала канал финансирования боевиков "Л/ДНР"

Злоумышленники переправляли транспорт под видом перевозки грузов

Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали нелегальные поставки грузовых автомобилей на временно оккупированные территории. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

С 2016 года житель ОРДЛО покупал на территории ЕС грузовые автомобили и регистрировал на территории Украины. Затем под видом оказания услуг по перевозке грузов злоумышленник переправлял транспортные средства транзитом через Российскую Федерацию заказчикам на временно оккупированных территориях.

Сотрудники СБ Украины установили, что "перевозчик" платил российской оккупационной администрации от двух до пяти процентов стоимости при регистрации ввезенных грузовиков в ОРДЛО. За все время злоумышленник переправил более 20 грузовых автомобилей общей стоимостью почти 13 миллионов гривен.

Правоохранители задержали подозреваемого во время очередной попытки вывоза грузовика через государственную границу Украины.

Стражи порядка уже объявили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Также наложили запрет на вывоз транспортного средства с территории Украины.

Напомним, сотрудники контрразведки СБУ заблокировали масштабный механизм финансирования так называемой "Луганской народной республики". На оккупированной части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала незаконный перевод средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

Кроме этого, в Черновицкой области налоговые задержали автомобиль с контрабандными сигаретами. 78 ящиков с табачными изделиями нашли в багажнике. Незаконный груз планировал перевезти в Румынию житель Черновицкой области.

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