СБУ задержала группировку пророссийских интернет-агитаторов

Преступники получали задания от главного управления военных сил РФ

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили преступную группировку, которая распространяла пропагандистские, фейковые материалы об Украине, пишет пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали деятельность информационного подразделения, сформированного Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ при так называемом "2 АК" российских оккупационных войск в Луганске. Внештатное подразделение численностью около двух десятков агитаторов отвечало за проведение антиукраинских информационно-пропагандистских акций и сбор военной и социально-политической информации", – говорится в сообщении.

Группа непосредственно подчинялась Главному управлению военных сил РФ, получала от него задания, так называемые "темники" для подготовки и распространения фейковых материалов в СМИ и социальных сетях и регулярно отчитывалась перед российскими кураторами о проделанной работе. Подразделение также собирало информацию об руководстве Украины и ВС, военных подразделений, участвующих в операции Объединенных сил, украинских патриотов, их семей, экономической и политической ситуации на Луганщине.

Установлено, что за каждым районом и населенным пунктом Луганской области был закреплен представитель информационного подразделения, который составлял так называемый "паспорт региона". Он должен был отслеживать изменения обстановки на этой территории и провоцировать социальное недовольстве с помощью соцсетей.

Также правоохранители обнаружили более 50 фейковых аккаунтов якобы проукраинской, пророссийской и нейтральной направленности для навязывания прокремлевской точки зрения на события в Украине.

Один из информаторов осужден по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины к четырем годам лишения свободы. Обвинительные материалы в отношении других участников сети находятся на рассмотрении в судебных органах.

Все лица, входившие в состав информационного подразделения, установлены. Им объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины) и ч. 1 ст. 258-3(создание террористической группы) Уголовного кодекса Украины жительнице Луганска, которая возглавляла группу.

Напомним, ранее в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

Кроме этого, в Одессе разоблачили местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы.

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