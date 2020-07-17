СБУ задержала организатора псевдореферендума в Луганске

Мужчине грозит длительный срок в тюрьме за посягательство на территориальную целостность Украины

Правосудие постепенно находит всех "героев" незаконной оккупации Донбасса – ранее свой срок получил участник боев за Славянск, а теперь был задержан один из ключевых организаторов антиконституционного "референдума" в Луганске в 2014 году.

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Как сообщили в пресс-службе СБУ, мужчина был задержан в Северодонецке сотрудниками ведомства в результате тщательно спланированной операции.

Ему уже сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса), что предполагает до 10 лет лишения свободы.

Имя задержанного не указывается, однако, судя по фото и описанию, речь может идти об экс-главе управления транспорта Луганского горсовета Андрее Андрееве.

Реклама Андрей Андреев (справа). Фото: myrotvorets.center

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Весной 2014 года он присоединился к пророссийским террористам и стал активным участником антиукраинских митингов в областном центре, а также принимал активное участие в организации и проведении псевдореферендума.

После оккупации Луганска и некоторых районов области он некоторое время занимал руководящие посты в так называемой "ЛНР", но надолго удержаться во власти при оккупантах ему не удалось – спустя несколько лет он осознал отсутствие каких-либо перспектив и переехал в подконтрольный Украине Северодонецк, где его в итоге и задержала СБУ.

Напомним, ранее неподалеку от КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области бойцы Госпогранслужбы Украины задержали наемника незаконных вооруженных формирований, который два года воевал против ВСУ.

А ранее в этом году в Авдеевке Донецкой области полицейские задержали бывшего боевика "ДНР", который в 2014 году поверил пропаганде боевиков, но быстро разочаровался в "русском мире" и вернулся на подконтрольную Киеву территорию.

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