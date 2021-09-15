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СБУ задержала организатора "референдума" в Луганской области

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
15 сентября, 12:18
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Чтобы избежать уголовной ответственности за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины, злоумышленник сбежал в РФ
Мужчине сообщили о подозрении. Фото: СБУ
Мужчине сообщили о подозрении. Фото: СБУ

Во время спецоперации сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали одного из организаторов незаконного "референдума" 2014 года в Луганской области, который 7 лет скрывался на территории РФ.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, мужчина возглавлял так называемую "избирательную комиссию" по проведению псевдореферендуму в Новопсковском районе Луганской области. Мужчина контролировал "подсчет голосов" и отправку заполненных" бюллетеней " во временно оккупированный Луганск.

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Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

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СБУ разоблачает диверсантов

Статистика за прошлый год:

  • В течение 2020 года контрразведка Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и задержала 11 агентов российских спецслужб, троих из которых – при попытке совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры.
  • Всего в 2020 году по материалам контрразведки начато 288 уголовных производств за преступления против основ национальной и общественной безопасности.
  • Среди этих производств 76 касаются государственной измены, 50 – террористической и диверсионной деятельности, 9 – посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, 4 – шпионажа.

Ранее мы сообщали, что агент спецслужб РФ готовил теракт в Мариуполе.

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Также напомним, в начале февраля СБУ разоблачила крупную сеть агентов ФСБ.

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