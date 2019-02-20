Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Донбасса

СБУ закрыла финансовый центр, который перевел в "ЛНР" 170 миллионов гривен

Сегодня, 12:20

Незаконный финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов

В Запорожской области СБУ разоблачила пророссийского агитатора
В Запорожской области СБУ разоблачила пророссийского агитатора. Фото: СБУ
СБУ закрыла финансовый центр, который перевел в "ЛНР" 170 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/07b/18d/5c407b18da89b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/07b/18d/5c407b18da89b.jpg Донбасс Незаконный финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины заблокировали масштабный механизм финансирования так называемой Луганской народной республики.

Как установили оперативники СБУ, на оккупированной части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала незаконный перевод средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении.

Свои операции злоумышленники осуществляли через интернет-банкинг, а также наличными средствами, которые перевозили курьеры. При этом незаконный финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.

Согласно данным Госслужбы финансового мониторинга, общий объем средств, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен.

При этом из денег, полученных за предоставление незаконных услуг, дельцы регулярно платили "налоги" террористам "ЛНР".

Сейчас счета физических лиц, которые использовались для нелегальных операций, заблокированы, а руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (от 3 до 10 лет).

Кроме того, Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления РФ Олега Иванникова, который является фигурантом в деле о катастрофе пассажирского Boeing рейса МН17.

В конце декабря 2017 года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет рейса МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

 

 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег деньги, СБУ, ЛНР

Вы сейчас просматриваете новость " СБУ закрыла финансовый центр, который перевел в "ЛНР" 170 миллионов гривен". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вмешательство в выборы: Грицак раскрыл "религиозные" планы России

18 февраля, 12:23

Глава СБУ рассказал, откуда организовываются провокации для дестабилизации ситуации в Украине

СБУ и полиция в Кривом Роге изъяли оружие и боеприпасы, привезенные с Донбасса

14 февраля, 19:01

У местного жителя изъяли наркотики, два пистолета, обрез, противопехотную мину, гранату и патроны

Коллега рассказал, кто такой на самом деле Владимир Зеленский

Почему ракета ''Нептун'' бесит Россию

В Украине начинают снос "хрущевок"

Кандидат в президенты Литвиненко задекларировала квартиру

Условие, при котором Лукашенко позволит Путину поглотить Беларусь

На что способно обычное дегтярное мыло

Украинские чиновницы взмутили сеть отдыхом на Мальдивах

В скандале с миллионами Богословской засветился Зеленский

Крым без Украины ждет катастрофа, — российский ученый

В сеть попали фото Владимира Кличко с четырехлетней дочерью
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Многие украинцы могут лишиться пенсий из-за масштабных проверок