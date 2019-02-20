СБУ закрыла финансовый центр, который перевел в "ЛНР" 170 миллионов гривен

Незаконный финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов

В Запорожской области СБУ разоблачила пророссийского агитатора. Фото: СБУ

СБУ закрыла финансовый центр, который перевел в "ЛНР" 170 миллионов гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/07b/18d/5c407b18da89b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/07b/18d/5c407b18da89b.jpg 2019-02-20T12:20:00+02:00 Донбасс Незаконный финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины заблокировали масштабный механизм финансирования так называемой Луганской народной республики. Как установили оперативники СБУ, на оккупированной части Луганской области действовала мощная финансовая организация, которая обеспечивала незаконный перевод средств на подконтрольную украинской власти территорию и в обратном направлении. Свои операции злоумышленники осуществляли через интернет-банкинг, а также наличными средствами, которые перевозили курьеры. При этом незаконный финансовый центр имел 20 отделений и разветвленную сеть платежных терминалов.

Согласно данным Госслужбы финансового мониторинга, общий объем средств, переведенных только через национальную платежную систему, превысил 170 млн гривен.

При этом из денег, полученных за предоставление незаконных услуг, дельцы регулярно платили "налоги" террористам "ЛНР".

Сейчас счета физических лиц, которые использовались для нелегальных операций, заблокированы, а руководителю финансового учреждения заочно сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (от 3 до 10 лет).

Кроме того, Служба безопасности Украины объявила в розыск офицера Главного разведывательного управления РФ Олега Иванникова, который является фигурантом в деле о катастрофе пассажирского Boeing рейса МН17.

В конце декабря 2017 года британская разведка напрямую заявила, что именно Россия ответственна за крушение Boeing, так как летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которого был сбит самолет.

Также экспертно-журналистская группа Bellingcat считает, что нет сомнений – самолет рейса МН17 сбил российский "Бук". Группа расследователей отмечает, что отличительные черты на снимке, который в качестве доказательств был представлен Объединенной следственной группой доказательства, совпадают с тем, что видно на правом борту "Бука 332", который был обнаружен в России еще за четыре недели до трагедии с самолетом.

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