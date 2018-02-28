СБУ занялась судьями-предателями на Донбассе

В Луганской области объявлено о подозрении четырем судьям, которые присоединились к формированиям самопровозглашенной "ЛНР". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В частности, правоохранители установили, что четверо украинских судей, находясь в рядах противника, выполняли функции "судебных органов".

"Оперативники спецслужбы задокументировали факты осуществления злоумышленниками функции "правосудия" от имени так называемой "ЛНР". По материалам СБ Украины фигурантам дела заочно сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", – пояснили в СБУ.

Всего в Луганской области за период проведения антитеррористической операции объявлено о подозрении одиннадцати представителям судебной власти. К ним аналогично будет применена процедура заочного осуждения.

Ранее в Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали информатора "МГБ ЛНР" при попытке пересечения им контрольно-пропускного пункта въезда-выезда на линии разграничения сторон.

"Правоохранители установили, что уроженец Луганска, проживающий на подконтрольной Украине территории, собирал информацию для так называемых "спецслужб ЛНР". За денежное вознаграждение он передавал боевикам данные о размещении, вооружении и личном составе подразделений сил антитеррористической операции, дислоцированных на территории Луганской области", – сообщает в среду пресс-центр СБ Украины.

Кроме того, в Донецкой области осудили женщину-информатора боевиков. По данным ведомства, жительница Волновахского района начала активно сотрудничать с противником в 2015 году.