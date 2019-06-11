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Сбывали "товар" по всем регионам Украины: в Мариуполе задержали наркодилеров

11 июня, 09:59

Стоимость изъятых у дилеров наркотиков составляет полтора миллиона гривен

Фото: СБУ
Фото: СБУ.

В Мариуполе сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили банду, которая занималась изготовлением и сбытом наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, двое местных наркодельцов в доме одного из них обустроили подпольную лабораторию, в которой изготавливали наркотики. Готовый "товар" они реализовывали в розницу клиентам по всем регионам Украины.

Фото: СБУ

Наркодельцов поймали при попытке продать очередную партию наркотиков и психотропов. У задержанных и в их домах правоохранители нашли около 300 граммов метадона и почти полкилограмма амфетамина, а также оборудование для изготовления "товара", банковские карты и мобильные телефоны. Приблизительная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке составляет полтора миллиона гривен.

"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Ранее сообщалось, что столичные правоохранители разоблачили и прекратили деятельность наркогруппы, организовавшей незаконное изготовление, хранение и сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории Киева.

Также мы писали, что в аэропорту "Борисполь" в ходе проверки багажа, ехавшего из Варшавы транзитом в Тель-Авив, нашли 5,4 кг кокаина. В чемодане была двойная стенка, за которой лежали 5 свертков с белым порошком. Наркотики обнаружил служебный пес Фарт.


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Тег СБУ, наркотики, Мариуполь, задержание, нарколаборатория, дилеры

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