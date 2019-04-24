Счет идет на десятки: украинский офицер рассказал о потерях боевиков за последние дни

Безвозвратные потери составили 12 представителей, санитарные – 18, уничтожена одна единица боевой техники

Фото: AFP

За последние три дня потери боевиков на Донбассе составили 30 человек. Об этом в Facebook сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

"В течение 20-23.04 потери среди представителей 1 и 2 АК российско – оккупационных войск составили 30 оккупантов. Среди них безвозвратные потери составили 12 представителей, санитарные – 18, уничтожена одна единица боевой техники – БМП", – написал он.

Как отметил "Штирлиц", в связи с увеличением потерь российские оккупанты увеличили количество хаотичных обстрелов подразделений Объединенных сил из разных калибров, включая и запрещенное вооружение.

"На все случаи применения противником оружия воины ОС давали адекватный ответ, для сохранения жизни и здоровья военнослужащих", – добавил он.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 23 апреля, на Донбассе боевики девять раз обстреляли позиции ВСУ, в том числе и из запрещенного "Минском" вооружения. Один украинский военнослужащий погиб, еще один – ранен.

Кроме того, сообщалось, что Россия взяла боевиков под усиленный контроль . На оккупированные территории прибыли специальные группы российских военных, предположительно спецназ. Также мы писали о том, что 21 апреля на Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли потери.

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