СЦКК: Боевики обстреляли Гранитное из запрещенного оружия

В ООС подчеркнули о сознательном невыполнении боевиками Минских договоренностей

/ Фото: Минобороны РФ

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю сторон (СЦКК) сообщает, что незаконные вооруженные формирования обстреляли с.Гранитное (Донецкая обл.) из артиллерии 122мм калибра и минометов калибра 120мм.

"Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении обстрелов мирных населенных пунктов со стороны вооруженных формирований РФ вдоль всей линии разграничения. На донецком направлении под огнем оказалось Гранитное", – сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

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Отмечается, что боевики применили при этом запрещенное минскими договоренностями оружие, а именно: артиллерию калибра 122 мм (3 снаряда) и минометы 120-го калибра (7 мин).

"Указанный факт еще раз свидетельствует о целенаправленных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников относительно дальнейшего обострения конфликта, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей", – подчеркнули в ООС.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее в Генштабе озвучили большие потери ВСУ с начала "хлебного" перемирия. За первые пару недель режима тишины на фронте, с 21 июля по 7 августа, погибли шесть бойцов украинской армии.

Отметим, что в первый день осени боевики 15 раз обстреляли позиции украинской армии, а рано утром 2 сентября и убили одного военнослужащего ВСУ. Подробней в сюжете:

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