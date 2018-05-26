Сегодня исполняется четыре года с начала боев за Донецкий аэропорт

Сегодня, 15:39

26 мая 2014 года произошло первое боевое столкновение в Донецке

Скриншот
Скриншот

Сегодня, 26 мая, исполняется четвертая годовщина с начала боев за Донецкий аэропорт – бои между украинскими войсками и пророссийскими террористами шли с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

Когда здания обоих терминалов было практически полностью разрушены, 21 января 2015 года, командование АТО приняло решение отвести бойцов ВСУ – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Во время операции по освобождению нового терминала 26 мая 2014 года не погиб ни один украинский военный. Потери боевиков так называемой "ДНР" составляли примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходца из России.

В целом, оборона Донецкого аэропорта украинской армией продолжалась 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

Ранее Национальный банк Украины заявил о решении выпустить монету из серии "Вооруженные Силы Украины", посвященная защитникам Донецкого аэропорта — "киборгам", оборонявшим его в течение 242 дней.

Как рассказывали "киборги" из 3-го отдельного полка специального назначения рассказали, в начале войны на Донбассе можно было изменить сценарий боев в пользу украинской армии и перейти в наступление.

В свою очередь командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Микац рассказывал, как во время противостояний в 2014 году за Донецкий аэропорт боевики предлагали украинским военным деньги за сдачу стратегического объекта.
Донецк, Донбасс, Донецкий аэропорт
Все новости по теме Противостояние на Донбассе .

Вы сейчас просматриваете новость "Сегодня исполняется четыре года с начала боев за Донецкий аэропорт". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: Facebook Ирина Фриз

В НАТО Россию обвинили в нарушении прав человека на Донбассе

Сегодня, 14:37

Во время доклада представитель Парламентской асамблеи сравнила Путина со Сталиным

Донбасс

Фото: пресс-центр ООС

Бойцы ВСУ под Мариуполем ликвидировали снайпера боевиков

Сегодня, 13:40

Под Широкино в результате антиснайперских действий уничтожили вражеского снайпера
Загрузка...

Донбасс

Фото: Facebook Генеральный штаб ВСУ

Боевики на Донбассе применили артиллерию и танки

Сегодня, 13:29

На Донбассе были ранены двое украинских военных и еще один получил боевую травму

Донбасс

Фото: gettyimages

Россия создает заградотряды от боевиков "ДНР"

Сегодня, 10:29

На случай наступления ВСУ боевиков предупредили - путь в Россию им будет закрыт
Загрузка...