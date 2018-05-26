Сегодня исполняется четыре года с начала боев за Донецкий аэропорт

Сегодня, 26 мая, исполняется четвертая годовщина с начала боев за Донецкий аэропорт – бои между украинскими войсками и пророссийскими террористами шли с 26 мая 2014 года до 21 января 2015 года. 18-21 января 2015 года в результате подрыва терминала ДАП погибли 58 "киборгов".

Когда здания обоих терминалов было практически полностью разрушены, 21 января 2015 года, командование АТО приняло решение отвести бойцов ВСУ – этот объект был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Во время операции по освобождению нового терминала 26 мая 2014 года не погиб ни один украинский военный. Потери боевиков так называемой "ДНР" составляли примерно 100 человек, среди них оказалось 33 выходца из России.

В целом, оборона Донецкого аэропорта украинской армией продолжалась 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.

Ранее Национальный банк Украины заявил о решении выпустить монету из серии "Вооруженные Силы Украины", посвященная защитникам Донецкого аэропорта — "киборгам", оборонявшим его в течение 242 дней.

Как рассказывали "киборги" из 3-го отдельного полка специального назначения рассказали, в начале войны на Донбассе можно было изменить сценарий боев в пользу украинской армии и перейти в наступление.

В свою очередь командир 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Микац рассказывал, как во время противостояний в 2014 году за Донецкий аэропорт боевики предлагали украинским военным деньги за сдачу стратегического объекта.