Секретарь СНБО рассказал, кто должен патрулировать границу с Россией на Донбассе

Идею совместного патрулирования украинско-российской границы при подготовке к выборам на всей территории Донбасса, озвученную президентом Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции, проккоментировал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов – в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24".

"Мы должны сделать таким образом, чтобы наши пограничники стали на украинскую границу, чтобы состоялись выборы по украинскому закону на украинской территории, чтобы прекратилась эта война, которая длится у нас более шести лет", – сказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

При этом Алексей Данилов обратил внимание на пример совместного патрулирования участков границы во время конфликта в Хорватии.

"Есть наши пограничники, которые должны стоять на границе, есть наша Нацгвардия, которая должна контролировать прилегающую территорию, и есть жители местных общин, которые так же, по хорватском примеру, могли бы принимать участие в совместном патрулировании. Но это не значит, что это будут боевики. Речь не идет о тех людях, которые имели оружие. Я хочу, чтобы мы с вами это осознавали – это не значит, что мы с людьми, которые убивали украинский, будем рядом контролировать украинскую территорию. Есть представители местных общин, которые есть на тех территориях.Люди, которые имеют украинскую прописку, которые являются местными, будут имеют право принимать участие в таких патрулях. Мы будем понимать что это за человек, чем он занималась в то время, когда была оккупация. Еще раз подчеркиваю – это не могут быть люди, которые убивали украинцев", – заявил Алексей Данилов.

Секретарь СНБО заявил, что процесс совместного патрулирования границы будет осуществляться при соласовании с ОБСЕ либо другой международной организацией Речь идет о том, что будут установлены протоколы, где будет обусловлено – кто и как должен патрулировать границу.

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"Должно быть присутствие международных институтов. Это будет или ОБСЕ, или какие-то другие международные институты, которые признаны в мире. Оружие может быть только у официальных лиц. Наши нацгвардейцы, которые будут обязательно принимать в этом участие, будут соответственно иметь свое табельное оружие", – заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Напомним, что вариант контроля Украиной границы с Россией на Донбассе озвучил также министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

А министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что с началом местных выборов на Донбассе должны появится "совместные переходные полицейские силы".

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