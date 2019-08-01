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Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видео

Сегодня, 11:26

Современная военная техника армии РФ впервые попала на видео в Макеевке

Комплекс электронной разведки "Торн". Фото: informnapalm

Комплекс электронной разведки "Торн". Фото: informnapalm

Секретный российский комплекс "Торн" на Донбассе: появилось уникальное видео https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BD Донбасс Современная военная техника армии РФ впервые попала на видео в Макеевке

Появились новые доказательства присутствия российских войск на Донбассе. На этот раз впервые опубликовано видео секретного российского комплекса радиоэлектронной разведки "Торн".

Об этом сообщают волонтеры международного разведывательного сообщества InformNapalm.

Волонтеры получили уникальное видео, которое снял местный житель Макеевки еще в январе этого года, и оно впервые публикуется только сейчас. В кадр видео попала машина современного российского комплекса радиоразведки "Торн".

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В распоряжении сообщества InformNapalm есть полная версия видео, однако редакция перед публикацией приняла решение сократить его с целью защиты свидетелей, потому что в кадр попадали другие люди. На видео видно, как машины российского комплекса "Торн" едут в г. Макеевка по улице Героев Сталинграда в направлении улицы Мануилского.

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Для сравнения элементов комплекса волонтеры использовали слева фото из предыдущих публикаций о комплексе "Торн", а справа — стопкадр из представленного сегодня видео. Техника на кадрах полностью совпадает.

Напомним, месяц назад на Донбассе ВСУ уничтожили российскую технику. Под удар ВСУ попали станции радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы – "ТОРН-МД" и "Житель". Волонтеры-расследователи отмечали, что эта техника довольно сложная и ею могут управлять только специалисты, а значит вместе с этими комплексами могли быть уничтожены и кадровые военные РФ. В российских СМИ писали, что "Торн" способен почувствовать противника на расстоянии до двух тысяч километров.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе была уничтожена редчайшая российская техника "Зоопарк". Техника способна достаточно точно корректировать удары артиллерии на расстоянии в 20-30 километров.

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техника Донбасс Торн

Источник: Сегодня

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