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Секс с доставкой: в Донецкой области копы "накрыли" банду сутенеров (фото)

29 июля, 19:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Час "сервиса" оценивался в 2000 грн

В Донецкой области правоохранители разоблачили преступную группировку, члены которой организовали в Константиновке незаконный бизнес по оказанию платных сексуальных услуг.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, 49-летний местный житель вербовал женщин для занятия проституцией, обеспечивал их доставку к мужчинам и помещения для оказания интимных услуг (квартира или баня). На злоумышленника работали, в качестве водителей, трое помощников.

За услуги клиенты рассчитывались заранее. Тариф составлял свыше 2000 гривен за час, в сумму была включена оплата аренды квартиры и трансфер. Из этих средств девушки получали 500 гривен.

"Для персонала действовала система штрафов. Если девушка пыталась прекратить свою деятельность, ее заставляли остаться с помощью шантажа и угроз", - рассказали в полиции.

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Участники группы придерживались строгой конспирации, а общались исключительно с помощью специального шифра.

Правоохранители провели восемь обысков у фигурантов дела, во время которых изъяли, в частности, визитки, мобильные телефоны, а также деньги – 28 600 гривен, 1550 евро и 5000 долларов США, полученных преступным путем.

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По данному факту открыто уголовное производство по статье "сутенерство". Злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.

Главаря группировки задержали. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине и его сообщникам о подозрении и избрания меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Одессе копы "накрыли" банду сутенеров. Их бордели работали в центре города.

Также напомним, в Запорожье копы "накрыли" бордель и задержали двоих сутенеров.

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Донбасс задержание проституция полиция Донецкая область сутенеры обыски

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