Семь убитых и раненных: ВСУ под Горловкой жестко наказали боевиков

/ Фото: Минобороны Украины

Украинские военные нанесли точный ответный удар по боевикам в пригороде Горловки, которые регулярно досаждали украинской армии обстрелами. В итоге были ликвидированы три боевика и еще четверо ранены. Об этом сообщил в Facebook народный депутат от "Слуги народа" и волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, в СМИ появилась информацию об уничтожении террориста Эдуарда Иванова по прозвищу "Дюха". Он уточнил, это были адекватные и слаженные действия подразделений пехоты 53-й бригады и батальона "Айдар" за систематический обстрел их позиций со стороны террористов из 3-й бригады "армии" так называемой "ДНР".

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"В пригороде Горловки, а именно р-н Ленинское (поселок) Широкая Балка сегодня рано утром в результате падения "камней с неба" (боеприпасов ВСУ – ред.) террористы понесли существенные потери: 3 – 200 (убитые), 4 – 300 (раненные, один в тяжелом состоянии)", – написал Мысягин.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Мысягин сообщал о другом успехе украинской армии. На одном из направлений ВСУ избавились от врага, причем без применения оружия – под Горловкой ВСУ вынудили боевиков бежать с нескольких позиций.

А тем временем на фронте враг продолжает стрелять. 4 сентября оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя при этом и запрещенное вооружение – ВСУ понесли новые потери. В штабе Объединенных сил рассказали о ситуации на Донбассе.

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