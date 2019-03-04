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Сержант ВСУ остановил прорыв боевиков: появились подробности боя

Сегодня, 16:52

Украинский военный обнаружил продвижение врага, вступил в бой и был ранен, но задачу выполнил

Фото: Минобороны Украины
Сержант ВСУ остановил прорыв боевиков: появились подробности боя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d3a/fb9/5c7d3afb94f43.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d3a/fb9/5c7d3afb94f43.jpg Донбасс Украинский военный обнаружил продвижение врага, вступил в бой и был ранен, но задачу выполнил

На Донбассе произошло боестолкновение, в котором героически себя проявил украинский боец, заставив отступить группу российских наемников. Об этом сообщают в Министерстве обороны.

Противник 3 марта около 11:30 начал обстрел одного из наблюдательных постов отдельной горно-штурмовой бригады из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия для прикрытия группы боевиков.

"Доложив об обстреле и координаты противника, командир боевой машины сержант Сергей Гусев (боец ВСУ) открыл огонь. Во время отражения атаки он вовремя заметил российских наемников, которые под прикрытием огня из гранатометов пытались продвинуться вперед. Точными выстрелами Сергей отсек передовую группу от огневого прикрытия и заставил врага отступить. Одна из гранат разорвалась вблизи нашего защитника, в результате чего он получил ранение. После оказания медицинской помощи его жизни ничто не угрожает", – сообщают в Минобороны.

Военные отмечают, что сержант Сергей Гусев представлен к награде за проявленную смелость.

Как уже сообщали в штабе ОС, 3 марта на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли позиции украинской армии, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение. Противник выпустил 100 мин различных калибров. В итоге боевики попали под ответный огонь ВСУ и понесли серьезные потери.

В то же время стало известно, что уже сегодня в результате коварных обстрелов противником сил ООС погиб один украинский боец. Утром боевики убили 20-летнего защитника Украины.

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Тег Донбасс, атака, ВСУ, боевики, награда

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