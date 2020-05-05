Сеть АЗС "Параллель" присоединилась к благотворительному проекту Фонда Рината Ахметова

В сотнях дополнительных литров бензина нуждаются автопарки медучреждений по всей стране с началом пандемии коронавируса. В частности, чтобы доставить анализы пациентов с подозрением на инфекцию, добавились поездки в лаборатории других городов. Медики жалуются, что при таких условиях топлива не хватает. Поэтому к борьбе с пандемией в Украине присоединилась сеть автозаправочных комплексов. "Сегодня" узнавали, как оказывают помощь.

В защитном халате, перчатках, респираторе и маске – только так медики Мариуполя едут на вызовы к пациенту с подозрением на коронавирус.

"Мы защищаемся, чтобы не заболеть, не принести инфекцию в свою семью и сейчас не заразить окружающих", – говорит медсестра пункта неотложной помощи Жанна Сухачева.

Количество зараженных в Мариуполе возрастает. Поэтому со стороны врачей – усиленное внимание к каждому вызову.

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Вовремя приехать к пациенту – это спасение жизни и предотвращение распространения коронавируса. Поэтому перебои в работе автопарков медучреждений недопустимы.

"Нужно подвозить тест-системы, нужно отвозить нашей больнице иногда в город Славянск анализы, нужно подвозить химреактивы, нужно обслуживать инфекционное отделение", – объясняет главный врач мариупольской больницы №4 Владимир Жигиль.

Чтобы помочь врачам, сеть автозаправочных комплексов "Параллель" предоставила топливо больницам Донбасса. Таким образом компания присоединилась к благотворительному проекту Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом.

"Мы вручаем талоны на топливо Мариупольской городской больнице №4 им. Мацука для транспортировки биоматериалов от больных с подозрением на COVID-19 в референс-лабораторию города Славянск", – говорит директор департамента розничных продаж компании "Параллель" Андрей Босович.

Чтобы больничный автомобиль преодолел расстояние от Славянска до Мариуполя, необходимо более 30 литров бензина. И это только в одну сторону.

"Пандемия принесла свои особенности, в том числе и расход топлива, потому что количество перевозок увеличилось в разы. Огромные слова благодарности я хочу сказать Фонду Рината Ахметова, который обеспечил больницу средствами индивидуальной защиты", – говорит главный врач мариупольской больницы №4 Владимир Жигиль.

В Мариуполе топливо получили четыре медицинских учреждения.

"Мы очень благодарны за то, что нам передали бензин. Что мы работаем беспрерывно теперь, спасибо большое Ринату Ахметову", – говорит медсестра пункта неотложной помощи Жанна Сухачева.

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Всего талоны на топливо в Донецкой и Луганской областях передали 12 медицинским учреждениям.

"Мы продолжаем помогать разными способами, Фонд Рината Ахметова совместно с компанией ДТЭК, совместно с компанией "Параллель" передает топливо государственным больницам Донецкой и Луганской областей. Уже переданы достаточно большие объемы, сегодня мы передаем очередной транш. Это очень важно, чтоб помощь попадала к пациентам максимально быстро, в нужные сроки", – говорит член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова Наталья Емченко.

В целом Ринат Ахметов направил 300 млн грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Для этого он объединил все ресурсы: Благотворительного Фонда, ФК "Шахтер", компаний ДТЭК, "Метинвест" и других активов SCM. Помимо оборудования для эффективного лечения больных, приобретены и переданы средства защиты для врачей. Фонд привез в Украину 300 тыс. экспресс-тестов на коронавирус. Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом.

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