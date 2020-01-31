Шесть обстрелов и потери ВСУ: как прошли сутки на Донбассе

За прошлые сутки, 30 января, боевики шесть раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.
"30 января вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минского договоренностями ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем", – говорится в сообщении.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг устроил два обстрела:
- вблизи Березового стреляли из гранатометов различных систем;
- у Талаковки велся огонь со станкового противотанкового гранатомета – 14 выстрелов, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" было зафиксировано четыре вражеских обстрелов:
- неподалеку Орехово стреляли из миномета калибра 120 мм – противник выпустил 2 мины;
- три раза у Новотошковского велся огонь из артиллерийских систем калибра 122 мм – 5 снарядов, минометов калибра 120 мм – 12 мин и 82-мм минометов – 13 мин;
- вблизи населенного пункта Хутор Вольный ударили из станкового противотанкового гранатомета – 2 выстрела, а также крупнокалиберного пулемета.
"Вчера, 30 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.
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Напомним, 29 января боевики девять раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Потерь в рядах ВСУ не было.
А 28 января боевики 12 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Были ранены двое военнослужащих.
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