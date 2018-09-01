"Школьное перемирие": боевики вновь обстреляли позиции ВСУ

Сегодня, 19:45

Враг четыре раза нарушил режим тишины 


На Донбассе российские оккупационные войска 1 сентября с 07:00 до 18:00 четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил на странице в соцсети Facebook.

Противник вел прицельный огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Вооружение, запрещенное Минскими договоренностям, враг не применял.

В течение дня позиции ВСУ были обстреляны в районах населенных пунктов Крымское, Светлодарск и Широкино.
Потерь среди личного состава Объединенных сил во время обстрелов не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

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Напомним, что в начала суток 1 сентября по состоянию на 07:00 противник четыре раза обстрелял позиции ВСУ в районе Троицкого, Южного, Водяного и Широкино из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Напомним, режим прекращения огня вступил в силу с 29 августа, однако боевики сорвали новое перемирие, 18 раз обстреляв ВСУ. Отметим, что в первый день перемирия враг даже применял запрещенное "Минском" вооружение.

Как сообщалось, потери боевиков убитыми и ранеными по итогам августа составили около 200 человек.
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"Сегодня"

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