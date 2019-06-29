Шли в реабилитационный центр, а попадали в рабство: злоумышленники удерживали около ста пленных

Злоумышленники обещали бесплатно вылечить людей от алко- и наркозависимости













Полицейские Донецкой области пресекли деятельность фальшивых реабилитационных центров и освободили около сотни человек из трудового рабства. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции области.

По информации ведомства, преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. В ходе спецоперации полиция пресекла деятельность трех таких центров – в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях. Доказательства собирали несколько месяцев.

Злоумышленники набирали "трудовые бригады" по объявлениям, обещая бесплатно лишить граждан от наркотической и алкогольной зависимости. Свои действия маскировали под видом социальных работников.

У "пациентов" отбирали документы, телефоны и личные вещи и держали их в заложниках. "Реабилитация" заключалась в тяжелом труде: на строительстве, разгрузке или земельных работах. Тех, кто отказывался подчиняться, били. Пострадавшие постоянно находились под наблюдением.

Денег за изнурительную работу "пленные" не получали, все средства шли на личный счет организатора группировки. С одного "реабилитационного центра" он получал до четырех тысяч гривен в день.

Правоохранители установили 12 участников организации во главе с организатором, гражданином РФ. С "трудовых лагерей" освободили около 100 человек. Медики проверяют состояние их здоровья.

По факту полицейские уже начали уголовное производство по ч.2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (торговля людьми). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Напомним, что Россия остается основной страной назначения для торговли людьми из Украины. Второе место занимают страны ЕС, откуда вернулись 23% пострадавших от торговли людьми.

Кроме того, сообщалось, что во Львове полицейские задержали женщину, которая пыталась продать свою 17-летнюю дочь в сексуальное рабство за границу.

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