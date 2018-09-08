Шоу только начинается: Тымчук рассказал о "клоунаде" в Донецке

Смена главарей так называемой "ДНР", которая уже дважды произошла после ликвидации Александра Захарченко, стала результатом противостояния российский спецслужб – Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления.

Такое мнение в своем Facebook выразил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук.

"Очень много разнообразных мнений и комментов по раскладам в "ДНР" после вчерашней клоунады с Пушилиным. Хотелось бы вкратце обозначить наше, группы ИС, видение ситуации. А она складывается, как мы не раз говорили, именно в контексте противостояния ФСБ и ГРУ", – отметил он.

Стоит напомнить, что после гибели Захарченко, которого 31 августа взорвали в донецком кафе "Сепар", исполняющим обязанности "главы ДНР" был назначен Дмитрий Трапезников.

Позже, 7 сентября, стало известно, что так называемый "Народный совет ДНР" назначил Дениса Пушилина временно исполняющим обязанности главы "ДНР" вместо Дмитрия Трапезникова. Также этим нелегитимным органом была назначена дата псевдовыборов в "ДНР". Голосование назначено на 11 ноября 2018 года.

По словам Тымчука, в группе "Информационное сопротивление" считают уничтоженного Захарченко человеком Владислава Суркова (помощника президента РФ Владимира Путина – Ред.), которого, в свою очередь, называют представителем ГРУ.

В то же время, назначенный после него "Трапезников быстро продемонстрировал, что он под "крышей" ФСБ", а "назначение и. о. "главы ДНР" человека из команды Захарченко, то есть Пушилина, может показаться неким реваншем со стороны Суркова-ГРУ".

Между тем, в этой версии есть ряд противоречий, в частности, тот факт, что "прокуратура ДНР" (под управлением ФСБ) проводит "расследования злоупотреблений команды Захарченко в среде бизнеса". Проблемы "бизнеса" тут, понятно, всем побоку. Это – ревизия и инвентаризация "схем" и ресурсов "ДНР" со стороны ФСБ, имеющей целью объединить под своим контролем все "активы ЛДНР". Ожидаем реванша в "ДНР" Курченко – человека ФСБ".

"На данный момент видим подобие паритета: "политическую часть" возглавил человек Суркова-ГРУ, однако в "экономическую часть" резво вторглась ФСБ. При этом Пушилин играет скорее психологическую стабилизирующую роль, дабы не ввергнуть "ДНР" в полный хаос с потерей контроля ситуацией со стороны Кремля", – добавил Тымчук.

Кроме того, по его мнению, главной интригой станут так называемые "выборы в ДНР", назначенные на 11 ноября.

"РФ будет усиленно использовать ликвидацию своими же силами Захарченко для того, чтобы обосновать "выборы". Реакция Украины и Запада предсказуема – и де-юре, и де-факто это будет срывом Минских договоренностей оккупантами", – предположил он.

В то же время, даже если, "наплевав на все, Москва рискнет проводить эти "выборы", ситуация в "ДНР" для нее не упростится.

По словам Тымчука, база для "выборов" на Донбассе создана давно, и создавал ее именно Захарченко, лично утверждая списки "кандидатов" и пристально следя за формированием "избирательных комиссий".

"Это может создать для Суркова-ГРУ иллюзию, что "выборы" пройдут под их полным контролем, с назначением "правильных" людей, однако в ФСБ прекрасно осознают эту ситуацию и явно будут навязывать свой сценарий "выборов", – считает украинский депутат.

Отдельно Тымчук подчеркнул, что "избирательная кампания", вполне возможно, будет сопровождаться "ликвидацией определенных функционеров, которые будут играть для Суркова определяющую роль (понятно, это якобы "сделают" проклятые "украинские ДРГ", которые никак не угомонятся)".

"Так что шоу только начинается", – с сарказмом резюмировал депутат.

Напомним, ранее в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление" Юрий Карин рассказывал, что к кадровому перевороту в "ДНР" и назначением псевдовыборов может стоять помощник Путина Владислав Сурков.

Одновременно, как рассказал сайту "Сегодня" руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, политической ситуацией на оккупированном Донбассе пытается воспользоваться Россия, намереваясь избежать ужесточения санкций из-за войны на востоке Украины.