Штаб ООС: Боевики захватили в плен украинского военного

В последние дни украинская армия несет потери – то ранения, то пропадают бойцы

После сегодняшних новостей с фронта о ранении двух военных, штаб Объединенных сил также подтвердил, что на днях боевики захватили в плен одного военнослужащего.

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Об этом говорится в заявлении штаба ООС.

Военные напомнили, что 17 декабря во время проверки наличия личного состава одного из подразделений было обнаружено отсутствие одного из военнослужащих. Поисковые мероприятия положительного результата не дали.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации ВСУ", – заявили в ООС.

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В то же время "Украинский милитарный портал" пишет, что речь идет о бойце 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ Пупко Александре. Отмечается, что его задержали в районе оккупированного населенного пункта Славяносербск в Луганской области.

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Как сообщали новости "Сегодня", в этой же 14-й бригаде пропал военнослужащий – это случилось 14 декабря, а 17 числа боевики передали Украине тело погибшего бойца ВСУ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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