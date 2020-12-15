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Штепу исключили из партии. На очереди – лишение депутатского мандата

15 декабря, 16:45

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Обвиняемая ранее в сепаратизме проиграла выборы мэра, но прошла в горсовет депутатом

Бывший мэр Славянска Неля Штепа вернулась в политику, но может быстро оттуда уйти – ее исключили из "Партии мира и развития" и теперь ей грозит лишение депутатского мандата и уходи из Славянского горсовета.

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Об этом сообщила глава организации в Донецкой области Ирина Ольховая, передают "Новости Донбасса".

По ее словам, закон предусматривает лишение мандата депутата через год.

"В Избирательном кодексе появилось такое понятие, как императивный мандат. По закону, Нелю Игоревну (Штепу) возможно будет отстранить от выполнения обязанностей депутата Славянского городского совета через год", – сказала Ольховая.

Как сообщали новости "Сегодня", на местных выборах Штепа заняла третье место в борьбе за должность мэра Славянска. Однако она прошла в местный горсовет депутатом в составе "Партии мира и развития".

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Напомним, 13 июля 2014 года Штепа была арестована по обвинению в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшем гибель людей, а также в создании террористической группы или организации. Санкция этой статьи предусматривает пожизненное заключение.

Суд над ней длится и по сей день. За это время Неля Штепа смогла отсудить у Украины в Европейский суде по правам человека 3,6 тысячи евро – якобы ее предварительное заключение было длительным и неоправданным.

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партия славянск Неля Штепа
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