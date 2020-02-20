Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

Штурм боевиков на Донбассе: в ООС показали последствия обстрелов (видео)

20 февраля, 09:29

Военные рассказали, как враг бил из запрещенного вооружения

ВСУ продолжают нести потери на Донбассе после вражеских обстрелов. Бойцы Объединенных сил показали последствия атак боевиков за последние дни и рассказали, как противник крыл крупным калибром.

Один из военнослужащих отметил, что при разрыве аж земля выгорела, хотя была мерзлая и твердая.

"Во время обстрела артиллерийского со стороны российских оккупантов было перебито около 400 метров линий электропередач, была обесточена больница. Враг, как всегда, действует коварно, не придерживается международных норм, стреляет по гражданскому населению", – говорит еще один боец ВСУ.

Далее он показал дерево, в которое попал артиллерийский снаряд – от него остались одни корни и большая воронка.

Реклама

"Это была скоординированная операция, и собственно, Попасная, район под Орехово, Новологуанским, Новотошковским, Желобок, на достаточно широком участке фронта, враг вел скоординированный огонь, применяя запрещенную "Минском" ствольную артиллерию калибра 152 мм, 122 мм, мины калибра 120 и 82 мм. Возможно, враг надеялся прорвать наши позиции, но не рассчитывал, что мы им дадим достойный ответ", – рассказал боец ВСУ детали боев 18 февраля на Луганском направлении.

Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В тренде
Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донбасс военные обстрелы ООС

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова Арахамии
Вода в Крым в обмен на Донбасс: у Путина ответили на слова АрахамииПолитика
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)
Ожесточенные бои на Донбассе: стало известно о больших потерях ВСУ (обновлено)Донбасс
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документа
Российский инициатор скандального плана по Украине прокомментировал провал документаРоссия
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашения
Лавров отреагировал на планы Киева изменить Минские соглашенияПолитика
"Люди из России в шоке": жители Донбасса показали "убитую" трассу в ДонецкДонбасс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...