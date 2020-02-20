Штурм боевиков на Донбассе: в ООС показали последствия обстрелов (видео)

ВСУ продолжают нести потери на Донбассе после вражеских обстрелов. Бойцы Объединенных сил показали последствия атак боевиков за последние дни и рассказали, как противник крыл крупным калибром.
Один из военнослужащих отметил, что при разрыве аж земля выгорела, хотя была мерзлая и твердая.
"Во время обстрела артиллерийского со стороны российских оккупантов было перебито около 400 метров линий электропередач, была обесточена больница. Враг, как всегда, действует коварно, не придерживается международных норм, стреляет по гражданскому населению", – говорит еще один боец ВСУ.
Далее он показал дерево, в которое попал артиллерийский снаряд – от него остались одни корни и большая воронка.
"Это была скоординированная операция, и собственно, Попасная, район под Орехово, Новологуанским, Новотошковским, Желобок, на достаточно широком участке фронта, враг вел скоординированный огонь, применяя запрещенную "Минском" ствольную артиллерию калибра 152 мм, 122 мм, мины калибра 120 и 82 мм. Возможно, враг надеялся прорвать наши позиции, но не рассчитывал, что мы им дадим достойный ответ", – рассказал боец ВСУ детали боев 18 февраля на Луганском направлении.
Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.
В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.
В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.
Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе
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