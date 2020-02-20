Штурм боевиков на Донбассе: в ООС показали последствия обстрелов (видео)

ВСУ продолжают нести потери на Донбассе после вражеских обстрелов. Бойцы Объединенных сил показали последствия атак боевиков за последние дни и рассказали, как противник крыл крупным калибром.

Один из военнослужащих отметил, что при разрыве аж земля выгорела, хотя была мерзлая и твердая.

"Во время обстрела артиллерийского со стороны российских оккупантов было перебито около 400 метров линий электропередач, была обесточена больница. Враг, как всегда, действует коварно, не придерживается международных норм, стреляет по гражданскому населению", – говорит еще один боец ВСУ.

Далее он показал дерево, в которое попал артиллерийский снаряд – от него остались одни корни и большая воронка.

Реклама

"Это была скоординированная операция, и собственно, Попасная, район под Орехово, Новологуанским, Новотошковским, Желобок, на достаточно широком участке фронта, враг вел скоординированный огонь, применяя запрещенную "Минском" ствольную артиллерию калибра 152 мм, 122 мм, мины калибра 120 и 82 мм. Возможно, враг надеялся прорвать наши позиции, но не рассчитывал, что мы им дадим достойный ответ", – рассказал боец ВСУ детали боев 18 февраля на Луганском направлении.

Видео: ООС

Как сообщали новости "Сегодня", утром 18 февраля противник начал плотно крыть минометным огнем позиции украинской армии вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный, а потом совершил попытку прорыва нашей обороны. Силы ООС дали достойный ответ, но большие потери были с обеих сторон. ВСУ потеряли одного бойца, еще трое ранены и двое получили контузию. У боевиков четверо погибших и шесть раненых. Стало также известно, что после тяжелых потерь враг цинично запросил режим тишины. Читайте все подробности с картами и видео о наступлении боевиков.

В тренде Потери с обеих сторон: что известно о наступлении боевиков на Донбассе

/ Фото: Сегодня

В свою очередь президент Владимир Зеленский сделал заявление об атаке боевиков на Донбассе и дальнейших шагах Киева. Он четко дал понять, что провокация боевиков не изменит курс на приближение к миру.

В то же время в Кремле открестились от причастности России к атаке боевиков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве об этом якобы ничего не знали.

Все подробности в спецтеме Наступление на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама