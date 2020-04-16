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Штурм супермаркета в Мариуполе: "наглым нарушителям" грозят наказанием

16 апреля, 19:43

Руслан Ровик

Глава Нацполиции пообещал наказание организаторам нарушения карантина

После инцидента в Мариуполе, где сотни людей устроили штурм нового магазина, несмотря на карантин, лица, причастные к организации этого "массового и наглого" нарушения будут привлечены к ответственности.

Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщили на официальном сайте ведомства.

"Такая ситуация является наглым и грубым нарушением установленных карантинных ограничений. Это недопустимое поведение должностных лиц этой торговой сети. В условиях ежедневного роста количества больных коронавирусом подвергать граждан, среди которых было немало людей старшего возраста, опасности – не просто вызывающе, а преступно. Следствие установит виновных лиц, и они будут нести наказание", – заявил он.

После инцидента полицейские опросили свидетелей и очевидцев, чтобы установить все обстоятельства происшествия.

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Следователи открыли уголовное производство по статье "нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Напомним, ранее в Минздраве сайту "Сегодня" рассказали, что решение об отмене карантина, сокращении его сроков или ослабления ограничений будет приниматься после пасхальных праздников..

Добавим, что в Украине идет уже 36-й день карантина, введенного в связи с распространением коронавируса COVID-19. Официально он был введен до 24 апреля.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Донбасс Мариуполь карантин Донецкая область

Источник: Сегодня

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