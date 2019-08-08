Сила общения: дети Донбасса рассказали свои истории иностранным послам

/ Фото: fdu.org.ua

Сегодня на базе санатория "Жовтень" под Киевом состоялась неформальная встреча участников проекта "Ринат Ахметов – Детям. Реабилитация раненых детей" с представителями общественных и международных организаций, посольств и государственных органов. Мероприятие, организованное Фондом Рината Ахметова, прошло в формате пикника.

"Три с лишним года Фонд Рината Ахметова помогает пройти курс восстановительного лечения детям, которые были ранены из-за боевых действий. Они получили тяжелые ранения, многим врачи ставили ужасные диагнозы и давали крайне неприятные прогнозы. Но они здесь. Бегают, смеются, радуются жизни. И они готовы рассказать, через что им пришлось пройти, сотрудникам международных организаций и иностранных посольств. Чтобы в Европе не забывали – сегодня все еще продолжается этот конфликт", – сказала менеджер проектов Фонда Оксана Збитнева, открывая мероприятие.

Среди гостей – представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Пабло Матэу, чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Украине Алекс Ленартс, посол Хорватии в Украине Аница Джамич, атташе посольства Греции в Украине Вайя Стану, представители Совета Европы в Украине и другие официальные лица. Они с удовольствием знакомятся с детьми, играют с ними, узнают их истории.

"Смотри, у меня искусственная ножка", – говорит семилетняя Милана Абдурашитова, показывая новым знакомым протез.

В январе 2015 года, во время обстрела Мариуполя девочка потеряла ногу и чудом осталась жива – от осколков ее прикрыла собою мама. Женщина погибла. Сегодня Милану воспитывает бабушка. А Фонд Рината Ахметова несколько лет подряд проводит для ребенка курс реабилитации. Слушая рассказы улыбчивой и активной девочки, гости не могут сдержать слез.

Кирилл Блинов из Свердловска – ровесник Миланы. В 2014 году он получил осколочное ранение правой голени, в два года пережил несколько операций. Ребенку удаляли осколки из ножки, пересаживали кожу… Сегодня, пройдя несколько курсов реабилитаций, он занимается в секции футбола. Боль уходит, но в 2019 году, по совету врачей, снова приехал на реабилитацию по программе "Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненых детей". В санатории "Жовтень" Кирилл подружился с Миланой и еще десятком детей, проходящими здесь курс оздоровления. Мальчик живо реагирует на иностранную речь, внимательно слушает интонации, с которой говорят послы и другие гости, и пытается голосом изобразить нечто подобное. Это не просто детские кривляния – помимо футбола Кирилл увлекается театром. Пародия вызывает смех у гостей. Атмосфера пикника становится семейной…

Начинается мастер-класс от профессионального шеф-повара по приготовлению бургеров. Дети и иностранные гости направляются в зону барбекю, где их уже ждет кулинарный эксперт. Он рассказывает, как правильно подготовить фарш для котлет, какие булочки оптимально подойдут для бургера, как сделать соус, который дополнит вкус мяса. Дети под присмотром взрослых начинают готовить еду.

"Угощу бабушку и дядю Пабло", – говорит Милана, собирая бургер.

У ее бабушки и родителей других детей в это время свой мастер-класс с экспертом Фонда Рината Ахметова, психологом Надеждой Кондратюк. Она рассказывает, как справиться со стрессом и как отвечать не неудобные детские вопросы. Через полчаса дети зовут всех к столу – угощение готово.

После трапезы начинается основная часть мероприятия – создание картины под названием "Планета мечты". Ее рисуют все, кто пришел на пикник: послы, представители ООН, сотрудники Фонда Рината Ахметова, дети и их родители. Всех разделили на шесть команд. Каждая рисует одну часть будущего полиптиха – картины из шести частей.

Картина закончена. Гости смотрят на полученный результат.

"По-моему, получилось неплохо, – смеется Пабло Матэу. – Может быть, мы не художники, но сегодняшнее мероприятие я запомню навсегда. Это очень хороший формат. Мне удалось пообщаться с детьми, они невероятные! Несмотря на боль, которую испытали, они сохранили способность радоваться жизни. Это так здорово!".

"Сегодня мы организовали встречу детей, которые проходят курс реабилитации и лечения, с представителями международных организаций и посольств, чтобы дети рассказали, через что им пришлось пройти. Потому что люди в Европе должны знать, что конфликт продолжается, что с каждым днем число убитых и раненых мирных граждан, в том числе детей, растет", – отметила Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова.

Фонд Рината Ахметова с 2016 года системно занимается реабилитацией раненых детей. За эти годы мальчики и девочки, живущие по обе стороны линии соприкосновения, прошли свыше 110 курсов лечения и оздоровления. Этим летом 22 ребенка стали участниками проекта "Ринат Ахметов – детям. Реабилитация раненых детей".

Картина "Планета мечты" станет частью коллекции Фонда Рината Ахметова и будет выставляться и на других мероприятиях Фонда.

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