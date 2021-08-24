Символ свободы и могущества. В Донецке поздравили Украину с Днем Независимости

В Донецке поздравили украинцев с Днем Независимости и заявили, что прилагают все усилия. чтобы вернуть истинное значение праздника.
Об этом сообщает "Администрация города Донецка" в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте".
"Этот праздник по праву считается символом свободы и могущества нашего государства. Несмотря на трагические события произошедшие в нашей стране мы продолжаем работать над тем, чтобы подобного больше не повторилось", – сообщает пресс-служба.
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В сообщении говорится, что в Донецке жалеют о том, что "коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны".
"Несмотря на трудности и возведенные границы мы прилагаем все усилия чтобы вернуть истинное значение праздника Дня Независимости. В этот знаменательный день желаем Вам крепкого здоровья, благополучия и стабильности! Пусть в вашем доме всегда царят мир, согласие и взаимопонимание. С Днем Независимости", – говорится в сообщении.
Как празднуют парад в столице
Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.
А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году:
- участников боевых действий на Донбассе;
- ветеранов;
- добровольцев;
- медиков;
- волонтеров.
В военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
Ранее мы сообщали, в киевском метрополитене толпы пассажиров спешат на военный парад.
Кроме того, малыши-основатели Киева на Почтовой площади превратились в украинских защитников.