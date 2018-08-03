Ситуация на Донбассе: боевики атаковали из гранатометов и БМП, но были жестко наказаны

Противник продолжает срывать перемирие на фронте и даже применяет запрещенное вооружение

Ситуация на фронте не утихает. Несмотря на перемирие, боевики 28 раз атаковали позиции украинской армии 2 августа, один раз даже применил запрещенное вооружение, сообщает штаб Операции объединенных сил.

В основном оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых направлениях враг атаковал из БМП. Активные боевые действия велись вблизи Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чемарлыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Наряду с этим, враг обстрелял наши позиции у Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

В результате боевых действий четверо бойцов ВСУ получили ранения. Потери боевиков – двое убитых и один раненный.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск шесть раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино.

Как сообщалось, в первый день лета, 1 августа, боевики 21 раз атаковали позиции украинской армии, однако получили жесткую "ответку". ВСУ нанесли большой урон боевикам.

В свою очередь командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев рассказывал, что в т.н. армии "Л/ДНР" руководят российские офицеры. Часто "отпускников" и добровольцев в России набирают из числа осужденных преступников, объяснил генерал.