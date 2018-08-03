Ситуация на Донбассе: боевики атаковали из гранатометов и БМП, но были жестко наказаны

Сегодня, 09:22

Противник продолжает срывать перемирие на фронте и даже применяет запрещенное вооружение

Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus
Противостояние на Донбассе. Фото: facebook.com/mod.mil.rus

Ситуация на фронте не утихает. Несмотря на перемирие, боевики 28 раз атаковали позиции украинской армии 2 августа, один раз даже применил запрещенное вооружение, сообщает штаб Операции объединенных сил.

В основном оккупанты вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых направлениях враг атаковал из БМП. Активные боевые действия велись вблизи Станицы Луганской, Крымского, Новолуганского, Новомихайловки, Марьинки, Авдеевки, Красногоровки, Чемарлыка, Гнутово, Лебединского, Талаковки, Павлополя и Широкино. Наряду с этим, враг обстрелял наши позиции у Водяного из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибром 82 мм.

В результате боевых действий четверо бойцов ВСУ получили ранения. Потери боевиков – двое убитых и один раненный.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск шесть раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Крымского, Новолуганского, Марьинки и Широкино.

tttt_03

Как сообщалось, в первый день лета, 1 августа, боевики 21 раз атаковали позиции украинской армии, однако получили жесткую "ответку". ВСУ нанесли большой урон боевикам.

В свою очередь командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев рассказывал, что в т.н. армии "Л/ДНР" руководят российские офицеры. Часто "отпускников" и добровольцев в России набирают из числа осужденных преступников, объяснил генерал.
Донбасс, военные, ВСУ, боевики, ООС

Вы сейчас просматриваете новость "Ситуация на Донбассе: боевики атаковали из гранатометов и БМП, но были жестко наказаны". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донбасс

Сергей Наев. Фото: Д. Павлов/"Сегодня"

"Украинский солдат - не мишень в тире": интервью с главой Объединенных сил Сергеем Наевым

Сегодня, 07:53

По словам генерал-лейтенанта, бойцы перестали мириться с безнаказанными обстрелами со стороны боевиков

Украина

Боевикам бежать некуда. Фото: архив

"Казаки" протаранили КПП, чтоб вернуться в Россию": как Путин отказался от своих на Донбассе

Сегодня, 05:11

"Казаки" протаранили КПП, чтоб вернуться в Россию": как Путин отказался от своих на Донбассе
Загрузка...

Донбасс

Российские военные. Фото: facebook.com/tof.press/

В Горловке российские военные устроили стрельбу по подросткам: разведка озвучила детали

Вчера, 17:04

Местных жители в шоке от беспредела российских оккупантов – пострадала группа молодежи

Политика

Донбасс. Фото: AFP

Ущерб от России на 100 миллиардов: Грымчак объяснил потери Украины

Вчера, 12:51

Оккупированные территории с начала российской агрессии сильно пострадали от действий оккупантов
Загрузка...