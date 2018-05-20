Ситуация на Донбассе: боевики дважды обстреляли Зайцево

С начала суток на Донбассе пророссийские боевики совершили два обстрела населенного пункта Зайцево, а в районе Донецкой фильтровальной станции применили "Град". Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"С начала суток боевики вооруженных формирований РФ дважды обстреляли населенный пункт Зайцево и продолжают дестабилизировать ситуацию в районе ДФС вблизи Авдеевки", – говорится в сообщении.

В частности, при обстреле Зайцево НВФ осуществили 10 выстрелов из артиллерийских систем 122 калибра, и 32 выстрела из минометов 120 калибра. В результате разрыва мины, разрушено полностью один дом, в другом повреждены окна и стены. Никто из местных жителей не пострадал.

Кроме того, утром, около 05:20, боевики совершили 20 выстрелов по этому району из РСЗО "Град".

Напомним, за прошлые сутки, 19 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой. На всей линии соприкосновения продолжались интенсивные боевые действия. Боевики и российские военные на Донбассе 58 раз нарушали режим прекращения огня, из них 22 раза применяли 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы. Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Также ранее сообщалось о крупных потерях боевиков под Горловкой. Только за неделю они недосчитались 12 человек убитыми и 15 ранеными.