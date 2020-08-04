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Ситуация на Донбассе: боевики не прекращают обстрелы

4 августа, 07:26

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Оккупанты снова пытались спровоцировать наших защитников

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 3 августа, они трижды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Пивденного враг совершил один выстрел из станкового противотанкового гранатомета, позже несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия прозвучали неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорского. В ООС отметили, что эти выстрелы несли провокационный характер.

"На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере. Военнослужащие Объединенных сил на сознательные провокации со стороны противника огонь в ответ не открывали", – говорится в сообщении.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты посреди ночи совершили один выстрел из подствольного гранатомета у населенного пункта Пески. В ответ на провокацию наши защитники огонь не открывали.

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В результате этих обстрелов потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

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Ранее мы сообщали, что на Банковой назвали три причины, почему оккупанты срывают перемирие на Донбассе.

Также напомним, вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников пригрозил боевикам: ВСУ не будут бездействовать и при необходимости дадут адекватный ответ.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины
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