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Ситуация на Донбассе: боевики придерживаются "весеннего перемирия"

Сегодня, 07:51

ВСУ контролируют действия врага и соблюдают режим прекращения огня

Фото: AFP
Ситуация на Донбассе: боевики придерживаются "весеннего перемирия" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/a5d/b20/5c7a5db206463.jpg Донбасс ВСУ контролируют действия врага и соблюдают режим прекращения огня

За минувшие сутки, 10 марта, на Донбассе пророссийские боевики придерживались "весеннего перемирия". Ни одного вражеского обстрела не зафиксировано, сообщили в пресс-центре ООС.

"10 марта российские оккупационные войска огонь по позициям Объединенных сил не открывали", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения и соблюдают при этом условия прекращения огня.

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в ООС.

Как сообщалось, 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

Также мы писали, что утром 9 марта оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Попасной. В штабе ООС отметили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.

А 8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь, и то ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции.

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Тег Донбасс, ВСУ, боевики, перемирие, обстрелы, режим прекращения огня, ООС

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