Ситуация на Донбассе: боевики придерживаются "весеннего перемирия"
ВСУ контролируют действия врага и соблюдают режим прекращения огня
За минувшие сутки, 10 марта, на Донбассе пророссийские боевики придерживались "весеннего перемирия". Ни одного вражеского обстрела не зафиксировано, сообщили в пресс-центре ООС.
"10 марта российские оккупационные войска огонь по позициям Объединенных сил не открывали", – говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения и соблюдают при этом условия прекращения огня.
"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – добавили в ООС.
Как сообщалось, 9 марта боевики три раза нарушили перемирие, обстреливая позиции украинской армии из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.
Также мы писали, что утром 9 марта оккупанты сорвали перемирие на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Попасной. В штабе ООС отметили, что стрельба велась из временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое.
А 8 марта российские оккупационные войска на Донбассе всего один раз открывали огонь, и то ВСУ отбили боевикам охоту обстреливать наши позиции.
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