Ситуация на Донбассе: боевики применили противотанковые управляемые ракеты

Вчера, 18:26

Из-за обстрелов российских наемников ранен украинский военный


С начала сегодняшнего дня на Донбассе пророссийские боевики девять раз обстреляли украинские позиции, ранен военнослужащий ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение текущих суток, от 7 до 18 часов российские оккупационные войска 9 раз нарушили режим прекращения огня", – говорится в сообщении.

В частности, боевики открыли прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Лебединское, Гнутово и Водяное. Также враг применил противотанковые управляемые ракеты в районе Гнутово.

"В результате боевых действий врага получил ранение один защитник Украины", – отметили в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе  боевики 24 раза атаковали позиции Вооруженных сил, но украинские бойцы дали хорошую "ответку" – одного боевика уничтожили и еще троих ранили.

А 25 июля боевики 33 раза атаковали наших военных, при этом три раза применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
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