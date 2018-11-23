Ситуация на Донбассе: боевики продолжили обстрелы и понесли потери

Вчера, 07:33

Российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия


За минувшие сутки на Донбассе пророссийские боевики значительно уменьшили количество обстрелов. Враг открывал огонь только четыре раза, сообщили в пресс-центре ООС.

"Российские оккупанты 4 раза прицельно открывали огонь по позициям наших войск из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении. 

В частности, боевики осуществляли обстрелы в районах населенных пунктов Станица Луганская, Свободный, Луганское и Павлополь. Кроме того, враг применил вооружения боевых машин пехоты возле хутора Свободного, а противотанковые управляемые ракеты – вблизи Луганского.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. По данным разведки, в течение 22 ноября двое оккупантов были ранены", – рассказали в ООС.

Напомним, 21 ноября на Донбассе боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, в том числе из запрещенного "Минском" вооружения, ранение получил боец ВСУ.

А 20 ноября боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.
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