А тем временем сотрудники ФСБ взялись проверять оружие и боеприпасы оккупационных войск

/ Фото: Сегодня

Ситуация на Донбассе: боевики роют подземные ходы в "серую зону" https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8 2019-08-01T05:17:00+03:00 Донбасс А тем временем сотрудники ФСБ взялись проверять оружие и боеприпасы оккупационных войск

На Донбассе противник занялся оборудованием скрытых огневых позиций и усиливает их мощным вооружением. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что на оккупированных территориях сотрудники ФСБ РФ под видом представителей т.н. "министерств государственной безопасности республик" осуществляют контроль по наличию неучтенных оружия и боеприпасов в подразделениях российско-оккупационных войск

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Кроме того, противник оборудует скрытые огневые позиции противотанковыми ракетными комплексами и крупнокалиберными пулеметов с углублением в т.н. "серую зону" и сообщением с основными позициями подземными проходами.

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А тем временем местные боевики отказываются от российских паспортов. Как сообщали новости "Сегодня", российские оккупанты принуждает местных боевиков получать российское гражданство, но они не в восторге от такой перспективы, так как рассчитывают, что новое украинское руководство сможет решить проблему Донбасса в свою пользу.

В то же время на фронте, несмотря на объявленное перемирие, враг снова стреляет. НО все военные провокации противника не остаются без ответа. Так, на днях в ВСУ показывали уничтожение позиции боевиков в Авдеевке.

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