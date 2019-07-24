Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины

Из-за подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен

Фото: Сегодня

За минувшие сутки, 23 июля, пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим тишины. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня. Противник открывал огонь по нашим защитникам с автоматического гранатомета и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В частности, районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из автоматического гранатомета и стрелкового оружия обстрелял позиции Объединенных сил неподалеку Луганского.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано. По данным разведки, 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен", – рассказали в ООС.

Напомним, что на последних переговорах в Минске Украина заключила перемирие с боевиками, благодаря чему 22 июля оккупанты ни разу не нарушили "режим тишины" на Донбассе.

В то же время, днем ранее оккупанты один раз открыли огонь по позициям ВСУ, а также два украинских военнослужащих погибли и еще двое получили ранения, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Ситуация на Донбассе: боевики снова нарушили режим тишины". Другие Новости Донбасса смотрите в блоке "Последние новости"