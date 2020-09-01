Ситуация на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 31 августа, они дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Водяного враг совершил провокационный выстрел из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки оккупанты ввели огонь из подствольного гранатомета. Наши защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил, придерживаясь условий прекращения огня, находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Он добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Также напомним, СБУ обнаружила в рядах ВСУ боевика из "спецназа ДНР". Предатель прослужил у боевиков четыре месяца, после чего вернулся на подконтрольную территорию.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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