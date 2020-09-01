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Ситуация на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

1 сентября, 07:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Бойцы ВСУ продолжают соблюдать режим тишины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 31 августа, они дважды открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Водяного враг совершил провокационный выстрел из стрелкового оружия. А вблизи Авдеевки оккупанты ввели огонь из подствольного гранатомета. Наши защитники оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

"Подразделения Объединенных сил, придерживаясь условий прекращения огня, находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника", – говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Он добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Также напомним, СБУ обнаружила в рядах ВСУ боевика из "спецназа ДНР". Предатель прослужил у боевиков четыре месяца, после чего вернулся на подконтрольную территорию.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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