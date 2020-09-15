На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 14 сентября, они три раза открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Реклама

Так, вблизи Авдеевки и Марьинки оккупанты произвели несколько провокационных выстрелов с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик военные обнаружили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пересек линию разграничения.

Реклама

"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был обезврежен", – рассказали в штабе.

В тренде Ситуация на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Реклама

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама