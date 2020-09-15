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Ситуация на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

15 сентября, 07:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Наши защитники продолжают соблюдать режим тишины

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 14 сентября, они три раза открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Авдеевки и Марьинки оккупанты произвели несколько провокационных выстрелов с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик военные обнаружили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пересек линию разграничения.

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"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был обезврежен", – рассказали в штабе.

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Ситуация на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.

Ранее мы сообщали, что Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.

Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade
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Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы нарушение перемирия ООС
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