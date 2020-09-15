Ситуация на Донбассе: боевики снова провоцируют ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 14 сентября, они три раза открывали огонь. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, вблизи Авдеевки и Марьинки оккупанты произвели несколько провокационных выстрелов с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши защитники в ответ оружие не применяли.
Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.
Кроме того, в районе населенного пункта Пищевик военные обнаружили вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который пересек линию разграничения.
"Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был обезврежен", – рассказали в штабе.
Также известно, что с начала текущих суток обстрелов со стороны оккупантов не зафиксировано.
Ранее мы сообщали, что Резников назвал мифом договоренность об инспекции украинских боевых позиций у Шумов.
Также напомним, полковник спецназа назвал просчеты командования ВСУ в Иловайске. Спецназовец добавил, что у ВСУ просто не было резервов, чтобы обеспечить качественное прикрытие флангов.
Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:
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