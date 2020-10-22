На Донбассе ВСУ вынужденно открыли ответный огонь по боевикам

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 21 октября, они пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, вблизи Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия. А в пригороде Авдеевки враг два раза применил гранатометы различных систем.

Кроме того, вечером оккупанты из стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Артема.

"Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, наши воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел", – говорится в сообщении.

Также вблизи Марьинки и Авдеевки украинские военные задокументировали пролет вражеского БПЛА типа "Орлан-10" без пересечения линии разграничения.

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"Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование", – добавили в штабе.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганского враг применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Артема – стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь.

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На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина. Потери противника уточняются.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе боевики заминировали территорию возле позиций ВСУ.

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Также напомним, на Донбассе украинский военный получил травму. Военнослужащего оперативно доставили в лечебное учреждение.

Кроме того, украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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