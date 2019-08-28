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Ситуация на Донбассе: боевики снова ударили из запрещенного вооружения

28 августа, 07:16

Из-за вражеских обстрелов ранен боец ВСУ

/ Фото: Getty Images

За минувшие сутки, 27 августа, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим тишины. Один украинский военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре ООС.

"27 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия – миномета калибра 82 мм, а также – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, неподалеку Талаковки велся огонь из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Еще два обстрела боевики ударили из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе Водяного. Трижды около Павлополя российские наемники стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Марьинки враг ударил из подствольных гранатометов, а неподалеку Лебединского – из стрелкового оружия.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики устроили два обстрела позиций Объединенных сил. В частности, российские наемники дважды ударили из запрещенного минскими соглашениями оружия – минометов калибра 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Светлодарска.

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"На протяжении прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", – рассказали в ООС.

Также писалось, что оккупантам на Донбассе не хватает пушечного мяса: вербуют студентов и выпускников школ.

А тем временем напомним, что "Нормандская четверка" может встретиться по Донбассу уже в ближайшее время:

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы раненные военные ООС

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