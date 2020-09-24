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Ситуация на Донбассе: боевики трижды нарушили перемирие

24 сентября, 07:38

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Потерь среди украинских защитников нет

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки, 23 сентября, они трижды нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

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Так, на Приазовье украинские военные задокументировали пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника, которые пересекли линию разграничения. Бойцы ВСУ уничтожили вражеские БПЛА.

Кроме того, вблизи Попасной враг произвел два выстрела в сторону наших позиций из автоматического станкового гранатомета. Наши защитники в ответ оружие не применяли.

Боевых потерь в рядах ВСУ не было, а ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой.

Также известно, что с начала текущих суток оккупанты огонь не открывали.

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"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований РФ", – говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что на Донбассе бойцы ВСУ сбили два вражеских беспилотника. Оккупанты продолжают нарушать договоренности о перемирии.

Также напомним, на Донбассе подорвались двое украинских военных. Пострадавших оперативно доставили в лечебное учреждение.

Также украинские военные зафиксировали, каким образом противник дистанционно устанавливает мины:

Видео: facebook.com/24th.brigade

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс ВСУ боевики обстрелы перемирие на востоке Украины ООС
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