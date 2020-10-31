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Ситуация на Донбассе. Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ

31 октября, 08:02

Мария Журенко Мария Журенко

Двое украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, снова обострение. За прошедшие сутки, 30 октября, боевики три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли.

Также провокации врага продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке.

Как известно, с начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее мы сообщали, что из-за вражеских обстрелов ВСУ понесли потери – двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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Донбасс ВСУ война в Украине ООС
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