Ситуация на Донбассе. Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ

На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, снова обострение. За прошедшие сутки, 30 октября, боевики три раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Погибли двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Водяное противник дважды вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в результате чего двое военнослужащих погибли.

Также провокации врага продолжились ближе к обеду – противник снова открывал огонь из стрелкового оружия на этом же участке.

Как известно, с начала текущих суток, 31 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Ранее мы сообщали, что из-за вражеских обстрелов ВСУ понесли потери – двое военнослужащих погибли, еще двое – ранены.

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

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