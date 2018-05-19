Ситуация на Донбассе: боевики устроили 43 обстрела и получили адекватный ответ

Сегодня, 08:29

10 обстрелов украинских позиций велись из оружия крупных калибров

Фото: пресс-центр ООС
Фото: пресс-центр ООС

На протяжении суток 18 мая ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной: боевики 43 раза обстреливали украинские позиции, в том числе 10 раз – из артиллерии калибра 152 и 122 мм, а также минометов калибра 120 и 82-мм. Наши войска вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу, сообщили в пресс-центре ООС.

Активные боевые действия велись на Луганском направлении в районе населенных пунктов Новозвановка, Попасна, и Троицкое. На Горловском направлении была отмечена активность противника в районах населенных пунктов Зайцево и Железное, а на Донецком направлении – в Авдеевской промзоне и Песках.

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На Мариупольском направлении постоянно шли боевые действия в районе населенных пунктов Водяное, Лебединское и Широкино. В районе Водяного была обнаружена снайперская группа. Контрснайперскими мерами беспокоящий огонь снайпера был подавлен.

За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих не было, в свою очередь, у противника, по данным разведки, было уничтожено двое и ранены трое боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что в "3-й бригаде армии ДНР" несколько суток командование корпуса пыталось установить причины самовольного оставления позиций у поселка Чигари (Чигири), расположенного к северу от Горловки. В "штабе 1-го АК" уверены, что боевики на позициях находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, вследствие чего были небоеспособны, и просто оставили позиции.

Также ранее сообщалось о крупных потерях боевиков под Горловкой. Только за неделю они недосчитались 12 человек убитыми и 15 ранеными.
Донбасс, обстрелы, ООС
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