Ситуация на Донбассе: боевики устроили пять обстрелов, ранены двое бойцов ВСУ
С начала суток оккупанты пять раз обстреливали позиции ВСУ, в том числе дважды – из тяжелых вооружений
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе на протяжении 21 февраля оккупанты устроили пять обстрелов украинских позиций, в результате которых ранения получили двое бойцов Вооруженных сил Украины.
"В течение текущих суток, в период с полуночи до 18:00, противник обстрелял позиции наших войск пять раз, два из которых – с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - сообщили в пресс-центре штаба ООС.
Так, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных: из минометов калибра 82 мм – возле населенного пункта Пески, из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов – в районе населенного пункта Водяное, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи села Павлополь.
В полосе действий группировки "Север" боевики дважды обстреляли украинских защитников из минометов калибра 82 мм и противотанкового ракетного комплекса вблизи населенного пункта Крымское.
"В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", – отмечается в сообщении.
При этом украинские подразделения отвечали противнику из штатного вооружения, не запрещенного Минскими соглашениями. Потери противника уточняются.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что на Донбассе боевики "совсем потеряли страх": офицер ВСУ показал видео уничтожения опорника противника.
Также сообщалось о потерях противника за январь-2019. По данным украинской разведки, на Донбассе было уничтожено и ранено 150 боевиков. При этом оккупанты "помогали" украинским военным – нарушали меры безопасности, устраивали ДТП, суициды, убийства по неосторожности.
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